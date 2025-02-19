Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Doğurmadım, sadece buraya zamanım yok



Zeynep Demirel sosyal medya paylaşımında "Paylaşım yapmayınca 193030 tane mesaj geliyor 'doğurdun mu?' diye, doğurmadım. Sadece buraya zamanım yok kaç gündür çünkü bebeğimin odası ve evdeki tadilat işleriyle uğraşıyorum (Evet bu halde). Yumurta totoya dayanmadan yapamıyorum da bazı şeyleri" dedi.