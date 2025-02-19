Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Doğurmadım, sadece buraya zamanım yok

Zeynep Sever Demirel, sosyal medya üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği "Hâlâ doğurmadın mı?" sorularına yanıt verdi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Doğurmadım, sadece buraya zamanım yok - Resim : 1

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı.

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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Doğurmadım, sadece buraya zamanım yok - Resim : 2

Kız çocuk bekleyen çift bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Doğurmadım, sadece buraya zamanım yok - Resim : 3

Sık sık hamileliğine dair güncelleme paylaşımları yapan Zeynep Sever Demirel, bu sefer doğurup doğurmadığına yönelik gelen soruları yanıtladı.

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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Doğurmadım, sadece buraya zamanım yok - Resim : 4


Zeynep Demirel sosyal medya paylaşımında "Paylaşım yapmayınca 193030 tane mesaj geliyor 'doğurdun mu?' diye, doğurmadım. Sadece buraya zamanım yok kaç gündür çünkü bebeğimin odası ve evdeki tadilat işleriyle uğraşıyorum (Evet bu halde). Yumurta totoya dayanmadan yapamıyorum da bazı şeyleri" dedi.