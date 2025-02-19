Anasayfa Magazin Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Doğurmadım, sadece buraya zamanım yok
Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Doğurmadım, sadece buraya zamanım yok
Zeynep Sever Demirel, sosyal medya üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği "Hâlâ doğurmadın mı?" sorularına yanıt verdi.
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2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı.
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Kız çocuk bekleyen çift bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
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Sık sık hamileliğine dair güncelleme paylaşımları yapan Zeynep Sever Demirel, bu sefer doğurup doğurmadığına yönelik gelen soruları yanıtladı.
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Zeynep Demirel sosyal medya paylaşımında "Paylaşım yapmayınca 193030 tane mesaj geliyor 'doğurdun mu?' diye, doğurmadım. Sadece buraya zamanım yok kaç gündür çünkü bebeğimin odası ve evdeki tadilat işleriyle uğraşıyorum (Evet bu halde). Yumurta totoya dayanmadan yapamıyorum da bazı şeyleri" dedi.