Üçüncü kez hamile olduğunu açıklamıştı! Cardi B, 7 yıllık eşinden boşanıyor

Belirginleşen karnıyla poz veren yıldız paylaşımında "Her son yeni bir başlangıç demektir! Bu mevsimi seninle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin!" ifadelerini kullandı.

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