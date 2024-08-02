Üçüncü kez hamile olduğunu açıklamıştı! Cardi B, 7 yıllık eşinden boşanıyor
2017 yılında evlendiği meslektaşı Offset ile evlenen rapçi Cardi B. boşanma kararı aldı. Rapçi aynı zamanda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.
Tam adı Belcalis Marlenis Almánzar Cephus olan ABD'li rapçi hamile olduğunu duyurdu.
Fotoğraf: Getty
Belirginleşen karnıyla poz veren yıldız paylaşımında "Her son yeni bir başlangıç demektir! Bu mevsimi seninle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin!" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Getty
Ünlü rapçi sözlerine "Bana her şeye sahip olabileceğimi hatırlattın! Bana hayat, aşk ve tutkum arasında asla seçim yapmak zorunda olmadığımı hatırlattın! Seni çok seviyorum" diye devam etti.
Fotoğraf: Getty
Cardi B'nin hamilelik duyurusu, 6 yıllık evliliğin ardından eşi Offset'e boşanma davası açmasından bir gün sonra geldi. People dergisine konuşan rapçisinin temsilcisi "Aldatma söylentilerine dayanmıyor, aksine uzun zamandır bekleniyordu" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Getty