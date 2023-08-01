Ufuk Beydemir: 78 yıldır tatildeymişiz gibi...

'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir ile kendisinden 10 yaş küçük oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Aralık 2022'de dünyaevine girmişti. Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı eşi Ufuk Beydemir, iki aydır ev arıyordu. Bu süreçte çok yorulan ünlü çift, önceki gün kendilerini yollara atıp, tatile çıktılar.

"78 YILDIR TATİLDEYMİŞİZ GİBİ"

Stresli günlerin ardından eşiyle birlikte tatilin keyfini çıkarmaya başlayan Beydemir, jakuziden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

31 yaşındaki müzisyen, "İnsan tatile zınk diye adapte oluyor ya çok ilginç maşallah. İki aydır İstanbul sıcaklarında stresler içinde ev aramıyormuş da 78 yıldır tatildeymişiz gibi. Çok iyi, çok iyi" mesajını yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ufuk Beydemir (@beydemirufuk)'in paylaştığı bir gönderi

"EV BULAMADIĞIMIZA İNAMAMIYORUM"

İpek Filiz Yazıcı da Instagram hesabından yayınladığı kare ile İstanbul'da iki aydır devam eden ev arayışları ile ilgili yaşadığı yorgunluğu dile getirdi.