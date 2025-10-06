Ufuk Beydemir ile boşanma aşamasında olan İpek Filiz Yazıcı'dan 'dövme' hamlesi

Aşk 101 dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyordu. 2022 yılında evlenen çiftin sorun yaşadığı ve boşanacağı iddia edildi.

DÖVME DETAYI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bugün 24. yaşını kutlayacak olan güzel oyuncu, kendisine doğum günü hediyesi yaptırdı. Vücuduna dövme yaptıran Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Hayatımda aldığım en güzel hediye. Bana şans getirsin ilk dövmem" notunu ekledi.