Ufuk Özkan için donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan'dan açıklama geldi

"Geniş Aile" dizisindeki Cevahir rolüyle milyonların sevgisini kazanan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliğiyle verdiği zorlu mücadeleyi sürdürüyor. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle hastanede müşahede altında tutulan ve organ nakli bekleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde İnfluenza A testinin pozitif çıkmasıyla birlikte yeni bir zorlukla daha karşılaştı.

Bağışıklık sisteminin oldukça hassas olduğu bu dönemde gelen enfeksiyon riski nedeniyle hastane ziyaretleri tamamen yasaklanırken, sosyal medyada yayılan "uygun donör bulundu" haberleri de aileyi açıklama yapmak zorunda bıraktı.

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyi için henüz netleşmiş bir donör adayı bulunmadığını vurgulayarak, kendisi dışındaki kaynaklardan gelen hiçbir paylaşıma itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür asılsız ve teyitsiz haberlerin hem toplumu yanlış yönlendirdiğini hem de organ nakli gibi etik kurallar ve yasal prosedürlerle yürütülen hassas bir süreci doğrudan zorlaştırdığını ifade etti.

Kendi donörlük testi de geçtiğimiz hafta olumsuz sonuçlanan Umut Özkan, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için bilgi kirliliğinden kaçınılması çağrısında bulundu. Hayranları ve sanat dünyası, tedavisi yoğun bakım ve izolasyon koşullarında devam eden Ufuk Özkan’dan gelecek umutlu haberleri bekliyor.