Ufuk Özkan'dan güzel haber!

Oyuncu Ufuk Özkan’ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıkmıştı. Özkan'ın, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedeceği iddia edilmişti. Ardında hemen tedavisine başlanan Özkan'ın organ nakli olması gerekmediği ve tedavi sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediği açıklanmıştı. Ünlü oyuncu dün iyi haberlerle hastaneden taburcu oldu.

"Setlere devam edecek şekilde taburcu ettik"

Ufuk Özkan, hastaneden taburcu oldu. Tedavisini üstlenen doktoru güzel haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile vererek; şu ifadeleri kullandı:

Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum.

"Profesör, dost, sırdaş"

Ardından kendisi de bir paylaşım yapan Özkan, doktoruyla fotoğrafını yayınlayarak; "Taburcu olduk. Profesör, dost, sırdaş, Messi ve Çerkez... İyi ki" mesajını yazdı.