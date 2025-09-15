Ufuk Özkan'dan son durumu hakkında açıklama
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hakkında çıkan "intihar teşebbüsü" iddialarından sonra sessizliğini bozdu ve son durumunu açıkladı.
'Geniş Aile' dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddiaların ardından ilk kez konuştu.
"SURATIMDA EGZAMA ÇIKTI"
Umut Ünver'e konuşan Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum.