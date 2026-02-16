Ufuk Özkan'dan 'yoğun bakım' iddialarına yanıt

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, geçtiğimiz hafta 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi.

Özkan'a, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'tan yapılan karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı.

İDDİALARI YALANLADI

Son olarak, Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'ın durumlarının ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındıkları yönündeki iddialar gündeme geldi. Söz konusu haberlerin ardından Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ASLANLAR GİBİYİZ"

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Allah Allah… Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun."