Ufuk Özkan'dan yoğun bakım sonrası ilk kare

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'dan geçtiğimiz ay gelen haber sevenlerini korkutmuştu.

Ufuk Özkan'ın önce intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Tiyatro ve Sahne Sanatları Platformu'ndan, Özkan'ın intihar girişiminde bulunmadığı, sadece gözlem amaçlı hastanede olduğu açıklanmıştı.

Daha sonra ailesi tarafından yapılan açıklamada Özkan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilmişti. Siroz tedavisine devam eden ünlü oyuncu hastaneden taburcu edilmişti.

UFUK ÖZKAN'DAN YENİ KARE

Şimdilerde sahnelere geri dönen Ufuk Özkan'dan yeni kare geldi. Seviyorsan Git Ayrıl Bence oyununun 3.sezonunda sahnede yer alan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.