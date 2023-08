Ufuk Özkan'ın nafaka çıkışına eski eşi Nazan Özen'den tepki

Siroza yakalanan Ufuk Özkan karaciğer nakli gerek kalmadan tedavi olduktan sonra Ömür Sabuncuoğlu’na ilk kez röportaj verdi. Özkan eski eşiyle ilgili “Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Ama bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var” demişti.

"Onun sırtından geçinmenin derdinde asla değilim"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre eski eşinin bu çıkışı üzerine Nazan Özen sessizliğini bozdu.

Anadolu Ateşi’nin ilk dönem solist dansçılarından biri olan Nazan Özen, evlenip anne olduktan sonra eşinin isteğiyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Özen, “Şu an hastalığıyla ilgili bu süreçte anlattıkları ödediği nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabası… Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL’ye indirmek istiyor. Ama evimiz kira… Çocuğumuz özel okula gidiyor. Kendisini Cem Yılmaz’la, Acun Ilıcalı’yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, eşlerine karşı insaflılar… Ama bizim böyle bir durumumuz yok. Şimdi benim nafaka zam ayım geldi. Uzlaşmaya razıyım ama kiraları biliyorsunuz. Çocuğumuzun son 2 yılı kalmış, özel okuldan al devlet okuluna ver diyor.

Ama kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor. Ben şu anda tekrar çalışmak zorundayım. İş bulmak zorundayım. Onun sırtından geçinmenin derdinde asla değilim. Asla paragöz bir kadın olmadım. Olsam böyle bir durumda olmazdık. Ama onun derdi bu ekonomik krizde daha az nafaka vermenin yolunu bulmak… Aslında Ufuk ilk defa hastaneye yatmıyor. Yıllar içinde çok defa hastaneye yattı ve tedaviler gördü. Bu dördüncü tedavisi görüşü… Çok badireler atlattık… Neler yaşamadım ki… Ben artık tükendim ve baktım hastalanıyorum. Ve çocuğum da hastalanacak. Birinin ona yetmesi gerekiyor. Ben boşanmak zorunda kaldım. Boşanmayı ben istedim” dedi.

Avukatı Nüket Aydın’ın desteğiyle boşandığı Ufuk Özkan’ın bir yıldır kendisiyle barışmak istediğini belirten Nazan Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nafakalarını ödememesi bizi zor durumda bırakıyor…"

“Bir yıldır eve dönmek istiyor. Eve dönme ısrarı yüzünden ben bir yıldır Ufuk’la yüz yüze gelmek istemiyorum. Sadece çocuğumuz için dost kalma taraftarıyım. Bu nedenle de bana ekonomik şiddet uyguluyor. Önce üç ay bana nafaka vermedi. Daha sonra 2 ay vermedi. Ben sürekli mahkemelerde uğraşıyorum, ödemesi gereken nafakaları ödemeyerek bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor. Nafakalarını ödememesi bizi zor durumda bırakıyor…

16 yıldır evliliğimiz boyunca Ufuk hiç durmadan iş yaptı. Ve bu paraların hiçbiri şu an yok. Bu paraları hiç elinde tutmadı. Ben 16 yıl boyunca onun sorunlarıyla mücadele ettim. Hiçbir yere varamadım. Hep bir dipsomani, hep diplerde… Üstelik çok ilgisiz bir baba… Çok ilgisiz bir eş… Bir yılda Eren’i (15) 6 kez falan gördü. Tamam beni çok sevdi, ben de onu çok sevdiğim için mücadele ettim. Ekranlarda da beni çok sevdiğini söyledi. Ama her zaman sorunları her şeyden önde geldi. Baktım ki artık dayanacak gücüm kalmadı, parayı tutamıyor, elde avuçta hiçbir şey kalmıyor. Menajeriyle de toplantı yapıp ortak hesap açmak istediğimi söyledim. Orada kabul etti, sonra eve geldiğinde ‘Ben ortak hesap kullanmak istemiyorum’ dedi. Eşyalarını toplayıp annesine gitti. Ben de boşanmak istediğimi söyledim. Çalışmama karşı çıkan bir eş modeli çizdi. Mesela barista kursuna gittim, küçük bir kafe açmak istedim. Ama olmadı. Boşandığım halde boşanamadım. Şu anda bana gözdağı veriyor. Pazartesi bana nafaka indirim davası açacak.”