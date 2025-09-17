Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişme

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'dan gelen haber sevenlerini korkuttu.

SİROZ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Kanal D Magazin muhabiri Asiye Acar, Ufuk Özkan'ın son durumunu kardeşi Umut Özkan'a sordu. Umut Özkan, ağabeyinin siroz tedavisi gördüğünü söyledi.

"GEREKİRSE SAHNEDE ÖLÜRÜM"

Asiye Acar, Umut Özkan ile görüşmesini şu sözlerle aktardı:

Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta 'Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Özkan, ağabeyinin son durumunu sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı: