Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişme
Umut Özkan, yoğun bakımda tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. İşte, ünlü oyuncu Ufuk Özkan sağlık durumunda son gelişmeler...
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'dan gelen haber sevenlerini korkuttu.
SİROZ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Kanal D Magazin muhabiri Asiye Acar, Ufuk Özkan'ın son durumunu kardeşi Umut Özkan'a sordu. Umut Özkan, ağabeyinin siroz tedavisi gördüğünü söyledi.
"GEREKİRSE SAHNEDE ÖLÜRÜM"
Asiye Acar, Umut Özkan ile görüşmesini şu sözlerle aktardı:
Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta 'Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
"ŞÜKÜRLER OLSUN"
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Özkan, ağabeyinin son durumunu sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı:
Şükürler olsun! Bugün ağabeyimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin; her birinizin desteği bizim için çok kıymetli.