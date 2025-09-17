Ufuk Özkan'ın son durumu: Hastane çıkışı paylaştı
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindirici haber geldi. Yakın zamanda sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Özkan, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine döndü. Özkan, hastane çıkışı sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'dan gelen haber sevenlerini korkuttu.
Umut Özkan, ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söylemişti.
Umut Özkan dün abisinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak dua istemişti; "Şükürler olsun, abimi bugün ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık ve konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi biraz düşük ama doktorlarımızın kontrolünde. 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandığında ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci için hemen harekete geçilecek. Dualarınızı eksik etmeyin."
Birkaç gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ufuk Özkan, taburcu oldu. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Ufuk Özkan; "Biz hastaneden çıktık. İyiyiz" ifadelerini kullandı.