Ufuk Özkan'ın son durumu: Hastane çıkışı paylaştı

Umut Özkan dün abisinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak dua istemişti; "Şükürler olsun, abimi bugün ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık ve konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi biraz düşük ama doktorlarımızın kontrolünde. 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandığında ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci için hemen harekete geçilecek. Dualarınızı eksik etmeyin."