Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncudan sevindiren haber

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve acil nakil bekleyen 50 yaşındaki oyuncu için uygun donörün bulunduğu müjdesini kardeşi Umut Özkan sosyal medya üzerinden duyurdu. 12 Ocak’tan bu yana hastanede titiz bir tedavi süreci geçiren ve bu esnada influenza ile de mücadele eden Özkan için sürecin yüzde 90 oranında olumlu ilerlediği belirtildi.