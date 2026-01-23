Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncudan sevindiren haber
Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" karakteriyle gönüllere taht kuran Ufuk Özkan’ın karaciğer yetmezliğiyle mücadelesinde umut verici gelişmeler yaşanıyor. Kardeşi Umut Özkan’ın bugün yaptığı son açıklamalar, zorlu sürecin en kritik virajına girildiğini gösteriyor.
Geniş Aile ve Emret Komutanım gibi unutulmaz projelerle tanınan sevilen oyuncu Ufuk Özkan’dan gelen son haberler, hem sanat dünyasında hem de hayranları arasında büyük bir sevinç yarattı.
Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve acil nakil bekleyen 50 yaşındaki oyuncu için uygun donörün bulunduğu müjdesini kardeşi Umut Özkan sosyal medya üzerinden duyurdu. 12 Ocak’tan bu yana hastanede titiz bir tedavi süreci geçiren ve bu esnada influenza ile de mücadele eden Özkan için sürecin yüzde 90 oranında olumlu ilerlediği belirtildi.
Melek Baykal’dan Barış Arduç’a kadar pek çok ünlü ismin seferber olduğu donör çağrılarının ardından gelen bu gelişme, nakil ameliyatı için umutları zirveye taşıdı.
Kardeş Umut Özkan tarafından yapılan açıklamada, tetkiklerin olumlu seyretmesi halinde önümüzdeki Pazartesi günü doktorlarla birlikte kesin sonuçların ve ameliyat takviminin paylaşılacağı ifade edildi.