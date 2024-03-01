Uğur Yücel ‘Sandık Kokusu’ dizisinin kadrosuna dahil oldu

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.