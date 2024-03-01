Uğur Yücel ‘Sandık Kokusu’ dizisinin kadrosuna dahil oldu
Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili’nin yer aldığı, Çarşamba akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna Uğur Yücel katılıyor.
1 / 3
Çarşamba akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde başrolleri Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili paylaşıyor.
2 / 3
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
3 / 3
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Sandık Kokusu' dizisinin oyuncu kadrosuna Uğur Yücel katıldı. Yücel dizide Atilla’nın (Metin Akdülger) babası Hasan rolüne hayat verecek. Hasan karakterinin hikayeye yeni bir soluk getireceği ve dengeleri değiştireceği öğrenildi.
Yücel'in 13'üncü bölümde diziye katılması planlanıyor.