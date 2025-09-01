Ülkeler Taylor Swift'in düğününü yapmak için yarışıyor
Yeni Zelanda, Taylor Swift'in düğününe ev sahipliği yapmak için ünlü yıldıza resmi bir teklif gönderdi. Ülkenin bu girişimi, magazin ve sosyal medya gündemine otururken; tek teklif gönderen ülkenin Yeni Zelanda olmadığı öğrenildi.
Yeni Zelanda, Taylor Swift ve Travis Kelce'e hitaben bir mektup göndererek ünlü çiftin düğününe en sahipliği yapmayı teklif etti.
Turizm kurumu Tourism New Zealand, 27 Ağustos’ta Instagram’da yaptığı paylaşımda, “Pop’un bir sonraki Kraliyet Düğünü’nün Yeni Zelanda’da yapılması için resmi dilekçemiz budur” ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav
Başbakan Christopher Luxon da tartışmaya dahil oldu. Luxon, “Dünyada bu düğünü yapmak hatta balayını geçirmek için Yeni Zelanda’dan daha iyi bir yer olamaz” dedi. Başbakan, Aoraki Cook Dağı, Waitomo’daki ateşböceği mağaraları ve Queenstown’daki yamaç atlayışını çiftin yapabileceği etkinlikler arasında sıraladı.
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav
Swift-Kelce çiftinin düğününden pay almak isteyen tek yer Yeni Zelanda değil. New York Park ve Bahçeler Departmanı, “Evlenmek için bir yer mi arıyorsunuz? Welcome to New York” mesajıyla davette bulunurken, Chipotle da Swift’in şarkılarına göndermeler yaptığı paylaşımlarla çiftin dikkatini çekmeye çalıştı.
Fotoğraf: Instagram/ @taylorswift, @killatrav