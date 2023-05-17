Ümit-Seda Erdim çiftinin kızları Ses 5 yaşında

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Arif" karakteriyle şöhreti yakalayan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile dünyaevine girmişti. 2018'de Ses'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Erdim çifti, geçtiğimiz yıl eylül ayında ikinci kızlarını kucaklarına almıştı.

SES 5 YAŞINDA

Mutlu birliktelikleri devam eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda-Ümit Erdim çiftinin büyük kızları Ses, 5 yaşına bastı.

Kızları için bir doğum günü partisi düzenleyen Erdim çifti, mutluluklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Seda Erdim, Ses'in doğum gününden fotoğraflara, ''Güzeller güzeli kızım, seni çok seviyoruz. Çok çabuk büyüdün ama büyümene şahit olmak dünyanın en güzel duygusu'' notunu düştü.

Ümit Erdim ise kızının doğum günü karelerini kendi Instagram hesabından, ''Ses 5'' notuyla paylaştı.