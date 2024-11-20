Umut Akyürek tedavi gören kızının son halini paylaştı

Umut Akyürek tedavi görmeye başlayan kızının son durumu hakkında geçen gün "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu. Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor" açıklamasını yaptı.