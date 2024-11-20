Umut Akyürek tedavi gören kızının son halini paylaştı
19 yaşındaki kızı Melek'le yaşadığı sorunları sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyuran Umut Akyürek'ten yeni bir paylaşım geldi.
Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile nikâh masasına oturmuş, 2005'te de kızı Melek Bal'ı dünyaya getirmişti.
Geçen ay Instagram hesabından bir video yayınlayan Umut Akyürek kendisini odaya kilitlediğini ve kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu söyledi.
Umut Akyürek tedavi görmeye başlayan kızının son durumu hakkında geçen gün "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu. Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Baba Oktay Ertuğrul da "Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. 'Melek Sensin Derneği' ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak" diye konuştu.