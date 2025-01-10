Umut Akyürek'in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini anlattı
Ünlü şarkıcı Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un madde bağımlılığı tedavisi gören kızları Melek Bal, yaşadığı zorlu günleri anlattı.
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Umut Akyürek ve meslektaşı müzisyen Oktay Ertuğrul'un 2005 yılında kucaklarına aldığı kızları Melek Bal, madde kullanımına bağlı olarak zor günler geçirmişti.
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13 yaşında madde kullanmaya başladığını söyleyen Melek Bal, şimdi 19 yaşında ve zor günleri geride bıraktı.
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Tedavisi devam eden ve zor günleri atlatan aile, Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu.
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"BİLİNCİNİZİ KAYBEDİYORSUNUZ"
Annesinin kendini odaya kitlediği görüntüleri izlemediğini belirten Melek Bal, "Ben kaldığım yerde telefon kullanmıyorum. O hareketlerimi hatırlamıyorum. Tamamen bilincinizi kaybediyorsunuz. Ayıldığınızda hatırlamıyorsunuz." dedi.