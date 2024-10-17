Umut Akyürek'in yardım çığlığı: Kızım bağımlı, kendimi odaya kilitledim

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, küçüklükten beri psikolojik sorunlar yaşayan kızı Melek Bal'ın bağımlı olduğunu açıklayarak yardım istedi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Umut Akyürek'in yardım çığlığı: Kızım bağımlı, kendimi odaya kilitledim - Resim : 1

Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile nikah masasına oturmuş, 2005 yılında da kızı Melek Bal'ı dünyaya getirmişti.

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Umut Akyürek'in yardım çığlığı: Kızım bağımlı, kendimi odaya kilitledim - Resim : 2

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızının iş hayatına atıldığını ve yeni asistanı olduğunu duyuran Umut Akyürek, bu kez yardım istemek için kameranın karşısına geçti.

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Umut Akyürek'in yardım çığlığı: Kızım bağımlı, kendimi odaya kilitledim - Resim : 3

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştığı videoda anlatan Umut Akyürek, 'kızım bağımlı' dedi.

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Umut Akyürek'in yardım çığlığı: Kızım bağımlı, kendimi odaya kilitledim - Resim : 4

İşte Umut Akyürek'in o açıklaması:

"Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu sizlerle paylaşıp paylaşmamayı... Paylaşmak istiyorum artık çünkü bir yol bulamıyorum. Şöyle ki, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Uzun yılların sonunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Aslında işin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce... Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce o da psikiyatr rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş..."