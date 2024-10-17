Umut Akyürek'in yardım çığlığı: Kızım bağımlı, kendimi odaya kilitledim
Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, küçüklükten beri psikolojik sorunlar yaşayan kızı Melek Bal'ın bağımlı olduğunu açıklayarak yardım istedi.
Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile nikah masasına oturmuş, 2005 yılında da kızı Melek Bal'ı dünyaya getirmişti.
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızının iş hayatına atıldığını ve yeni asistanı olduğunu duyuran Umut Akyürek, bu kez yardım istemek için kameranın karşısına geçti.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştığı videoda anlatan Umut Akyürek, 'kızım bağımlı' dedi.
İşte Umut Akyürek'in o açıklaması:
"Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu sizlerle paylaşıp paylaşmamayı... Paylaşmak istiyorum artık çünkü bir yol bulamıyorum. Şöyle ki, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Uzun yılların sonunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Aslında işin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce... Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce o da psikiyatr rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş..."