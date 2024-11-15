Umut Akyürek'ten kızıyla ilgili açıklama: Yavrumuz yeniden doğdu

Umut Akyürek, “Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah’a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu” dedi.

Oktay Ertuğrul da “Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. ‘Melek Sensin Derneği’ ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak” diye konuştu.