Umut Evirgen, Alina Boz ile aşkını ilan etti

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, son olarak Mithat Can Özer ile dört yıllık ilişkisi biten Alina Boz'u takibe alması ve fotoğraflarına yorum yapmasıyla gündeme gelmişti. Evirgen ve Boz, geçtiğimiz günlerde ise bir mekanda takipçilerine yakalanmış ve ünlü isimlerin aşk yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı. Çiftten beklenen fotoğraf geldi.

AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ

Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'e gönlünü kaptırdı. Evirgen, Alino Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Umut Evirgen (@evirgenumut)'in paylaştığı bir gönderi

4 YILLIK AŞK BİTTİ

Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. İkiliilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Nikah masasına oturacakları iddia edilen hatta tarih bile belirtilen çift geçtiğimiz günlerde ayrıldı.