Umut Evirgen ile Alina Boz'dan gecikmeli balayı tatili

Evlilik sonrası büyük bir gribal enfeksiyon geçiren Umut Evirgen-Alina Boz çifti, balayına gidememişlerdi. İkili sonunda erteledikleri balayı için Danimarka'yı tercih etti.

İKİ MICHELIN YILDIZLI RESTORANA GİTTİLER

Kısa süreli bir tatil yapacak olan ünlü çift, dünyaca ünlü şeflerin bulunduğu Danimarka'da iki Michelin yıldızı bulunan Eric Vildgaard'ın restoranını ziyaret etti. Boz ve Evirgen, ünlü şefle poz vermeyi de ihmal etmedi.