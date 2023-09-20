Umut Evirgen ile Alina Boz’un düğün tarihi belli oldu

Ünlü yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, güzel oyuncu Alina Boz'a geçen ay gittikleri Paris'te evlilik teklifi etti.

Günaydın'ın haberine göre, çift tatil dönüşü ailelerini bir araya getirdi ve kız isteme töreni gerçekleşti.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Umut Evirgen ve Alina Boz'un düğünü 15 Kasım'da Boğaz'daki bir yalıda aile arasında yapılacak.