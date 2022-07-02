Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya'dan romantik paylaşım! Aşklarını ilan ettiler

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Umut Evirgen’e kaptırmıştı. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, sonunda aşklarını sosyal medyaya taşıdı.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BİR TANEM"

Evirgen, dün 30. yaşına giren sevgilisinin doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Sarıkaya ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Evirgen, paylaşımına "Happy birthday bir tanem..." notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Umut Evirgen (@evirgenumut)'in paylaştığı bir gönderi

İTİRAF ETTİ

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti. Kasım 2021'de Evirgen, “Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulundu.