Ünlü aktör Ray Stevenson hayatını kaybetti

Kuzey İrlandalı oyuncu Stevenson, çekim için bulunduğu İtalya’da fenalaştıktan sonra yaşama veda etti. Hastaneye kaldırılan oyuncunun ölümü büyük üzüntü yarattı. Stevenson’un ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Oyuncunun, ‘Cassino in Ischia’ adlı bir aksiyon filminin çekimleri için bulunduğu İtalyan adası Ischia’da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Oyuncu, "Thor" filmleri ve 'Divergent' dizilerindeki rollerinin yanı sıra 'Band of Gold', 'Peak Practice' ve 'Murphy’s Law' gibi birçok İngiltere yapımı televizyon dizileriyle tanınıyor.