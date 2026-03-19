Ünlü Hollywood oyuncusu Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. ile olan 23 yıllık evliliklerinin sırrını paylaştı
Hollywood’un en uzun soluklu evliliklerinden birine imza atan Sarah Michelle Gellar, 23 yıllık birlikteliğin perde arkasını aralarken, bir ilişkiyi emek ve zamanla ayakta tutmanın önemine dikkat çekiyor...
90’lı yılların ikonik dizisi Buffy the Vampire Slayer ile tanınan Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. ile sürdürdüğü 23 yıllık evliliğinin perde arkasını People dergisine anlattı. Hollywood’un en istikrarlı çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, özel hayatlarını kameralardan uzak tutmanın ilişkinin ömrünü uzattığı görüşünde birleşiyor.
Temelleri 1997 yapımı I Know What You Did Last Summer filminin setinde atılan bu birliktelik, başlangıçta sıkı bir dostluğa dayanıyordu. Çift, beraberliklerini 2002'nin Eylül ayında Meksika’da gerçekleşen bir düğünle evliliğe taşıdı. Bugün 23 yılı geride bırakan ve iki çocuk sahibi olan ikili; ilişkilerini emek üzerine inşa ederek, günümüzün hızla tüketilen bağlarının aksine Hollywood'un en ilham verici örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.
"HER ZAMAN İKİ KİŞİ OLDUĞUMU SÖYLERİM"
48 yaşındaki Sarah Michelle Gellar, People'a verdiği röportajda, başarısının anahtarını kamusal kimliği ile evdeki hali arasına net bir çizgi çekmesine bağlıyor ve bu durumu şu sözlerle ifade ediyor: “Her zaman iki kişi olduğumu söylerim: Ben Sarah Michelle Gellar’ım ve ben Sarah Prinze’im, bunlar farklı insanlar.”
"BU HAYATI YAŞAMAMIZA İZİN VERİLİYOR"
2000 yılında I Know What You Did Last Summer setinde tanışan ve 2002 yılında evlenen çiftin, 16 ve 13 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor. Gellar, evdeki sakin hayatlarını 'daha sessiz ve özel bir hayat' olarak tanımlıyor ve ekliyor: "Bu hayatı yaşamamıza izin veriliyor. Hayranlarımız da buna çok saygı duydu."
PEK ÇOK KAVGAYI DURDURAN O DETAY
İlişkideki huzuru korumanın pratik bir yolu olduğunu espriyle belirten Gellar, bu sırrı "iki banyo" olarak açıklıyor. Oyuncuya göre, evde erişilebilir ikinci bir banyonun olması “pek çok küçük kavgayı durdurduğunu” sağlıyor.