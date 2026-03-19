Ünlü Hollywood oyuncusu Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. ile olan 23 yıllık evliliklerinin sırrını paylaştı

90’lı yılların ikonik dizisi Buffy the Vampire Slayer ile tanınan Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. ile sürdürdüğü 23 yıllık evliliğinin perde arkasını People dergisine anlattı. Hollywood’un en istikrarlı çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, özel hayatlarını kameralardan uzak tutmanın ilişkinin ömrünü uzattığı görüşünde birleşiyor.

Temelleri 1997 yapımı I Know What You Did Last Summer filminin setinde atılan bu birliktelik, başlangıçta sıkı bir dostluğa dayanıyordu. Çift, beraberliklerini 2002'nin Eylül ayında Meksika’da gerçekleşen bir düğünle evliliğe taşıdı. Bugün 23 yılı geride bırakan ve iki çocuk sahibi olan ikili; ilişkilerini emek üzerine inşa ederek, günümüzün hızla tüketilen bağlarının aksine Hollywood'un en ilham verici örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.