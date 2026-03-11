Ünlü Hollywood yıldızı Mickey Rourke tahliye davasını kaybetti: Los Angeles’taki evinden çıkarılıyor
Kira borcu kriziyle gündeme gelen Hollywood’un usta ismi Mickey Rourke, kendisi adına başlatılan yardım kampanyalarına sert tepki göstermesinden birkaç hafta sonra Los Angeles’taki evinden resmen tahliye edildi.
1980’li yılların kült yapımlarıyla hafızalara kazınan Mickey Rourke, yaşadığı konut kriziyle yeniden gündeme geldi. 2008’de The Wrestler filmiyle Altın Küre kazanarak kariyerinde güçlü bir dönüş yapan 73 yaşındaki aktör, 2026'nın ilk haftalarında hakkında çıkan 'kira yardımı toplanıyor' iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Bu tartışmaların ardından, Los Angeles’taki tahliye davasında mahkeme nihai kararını verdi.
Haberimiz ilginizi çekebilir: Bir dönem Hollywood'un en çok kazananı Mickey Rourke, şimdi kirası için yardım topluyor!
KİRA BORCU KRİZİ VE MAHKEME KARARI
Yaklaşık 60 bin dolarlık kira borcu nedeniyle ev sahibi Eric T. Goldie tarafından açılan davada, mahkeme Rourke’un aleyhine karar verdi. Ocak ayında eşyalarını taşırken görüntülenen oyuncunun, yasal süre içinde şikayete yanıt vermediği belirtildi. Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi, Drexel Avenue’daki mülkün kullanım hakkını ev sahibine iade ederek kira sözleşmesini resmen feshetti.
YARDIM KAMPANYASINA SERT TEPKİ
Tahliye süreci devam ederken Rourke adına açılan GoFundMe kampanyası, aktörün sert tepkisiyle karşılaştı. Durumdan haberdar olmadığını vurgulayan Rourke, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
"Bu ben değilim, tamam mı? Eğer paraya ihtiyacım olsaydı, hayır kurumlarından para istemezdim"
"BU TARZ DIŞ KAYNAKLARA BAŞVURMAM"
Kendisinden habersiz başlatılan bu bağış kampanyasını ve sonrasında gelişen olayları "kafa karıştırıcı" olarak nitelendiren ünlü oyuncu, durumla arasına mesafe koyarak sözlerine şöyle devam etmişti:
"Milyon yıl geçse GoFundMe vakfının ne olduğunu bilmezdim. Hayatım çok basit, bu tarz dış kaynaklara başvurmam."