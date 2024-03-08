Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Sanat ve televizyon dünyasının ünlü simaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte ünlülerin Kadınlar Günü mesajları...
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DEMET AKBAĞ
"Her kadının farklı bir hikâyesi ve farklı bir mücadelesi var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."
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CEREN KARAKOÇ
Kızılcık Şerbeti dizisinden Nursema karakterine hayat veren oyuncu Ceren Karakoç dizide camdan düşürüldüğü sahneden kare paylaşarak bu günü kutladı.
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NİL KARAİBRAHİMGİL
"Bugün bizim ‘seviyorum beni ben günümüz!’ Kendini seven peşimden gelsin"
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AJDA PEKKAN
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."