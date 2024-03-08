Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Sanat ve televizyon dünyasının ünlü simaları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İşte ünlülerin Kadınlar Günü mesajları...

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Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları - Resim : 1

DEMET AKBAĞ

"Her kadının farklı bir hikâyesi ve farklı bir mücadelesi var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

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Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları - Resim : 2

CEREN KARAKOÇ

Kızılcık Şerbeti dizisinden Nursema karakterine hayat veren oyuncu Ceren Karakoç dizide camdan düşürüldüğü sahneden kare paylaşarak bu günü kutladı.

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Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları - Resim : 3

NİL KARAİBRAHİMGİL

"Bugün bizim ‘seviyorum beni ben günümüz!’ Kendini seven peşimden gelsin"

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Ünlü isimlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları - Resim : 4

AJDA PEKKAN

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."