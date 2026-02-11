Anasayfa Magazin Ünlü isimlerden Görkem Arslan için başsağlığı mesajları: "Çok erken bir veda, yattığın yer incitmesin..."
Sanat dünyası, 11 Şubat 2026 tarihinde gelen bu acı haberle sarsıldı. 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan’ın ani vefatı, özellikle uzun yıllar omuz omuza çalıştığı meslektaşlarını ve dostlarını derin bir keder içerisinde bıraktı. İşte ünlü isimlerden Görkem Arslan için başsağlığı mesajları...
Celil Nalçakan
Benim asabi gardaşım, mütemmim cüz’üm… Kavuşacağımız zamana kadar, Robin sana emanet.
Güle güle dedem.
Emel Çölgeçen
"Hoşçakal oyun arkadaşım, üzgünüm tarifi yok. Yattığın yer incitmesin seni. Üzgünüm canım benim."
Burak Özçivit
"Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun gardaş"
İlker Kaleli
"Böyle bir yer işte bu dünya... Geri kalan birkaç sohbet. Anlayamıyorum hala, çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun"