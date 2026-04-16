Ünlü isimlerden okul saldırıları sonrası taziye mesajları
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırıları sonrası sanat camiası sosyal medyada kenetlendi. Birçok ünlü isim, paylaştıkları mesajlarla yaralılar için şifa, hayatını kaybedenler için ise rahmet diledi. Saldırıya dair derin üzüntülerini belirten isimler, ailelerin acısını paylaşarak dayanışma çağrısında bulundu...
Ünlü isimler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarında yaralananlar için acil şifalar dilerken hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladılar.
Tarkan
Yaşanan saldırılar çok üzücü ve de çok endişe verici. Çok üzüldüm. Böyle korkunç olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, okullarda çocukların ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum.
Demet Akbağ
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Derya Baykal
Çocuklarımızın yeri korku değil, güven olmalı. Çok üzgünüm çok... Kaybettiklerimize rahmet, yaralılara acil şifa, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.