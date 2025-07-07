Ünlülerden şehitlerimiz için taziye paylaşımları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz" denildi.

Acı haber sonrası ünlü isimlerden tek tek taziye paylaşımı geldi.

GÜLBEN ERGEN

"Allah'ım ailelerine, evlatlarına sabır versin. Başımız sağ olsun."

SİNAN AKÇIL

"Mağara metan gazı nedeniyle 5 askerimiz şehit oldu."

SEFO

"Pençe- Kilit bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazına maruz kalan 19 askerimizden 5'i şehit oldu. Türk milletinin başı sağ olsun."

SABRİYE ŞENGÜL

"Kolay değildir. Şehidimiz var."

YASEMİN ŞEFKATLİ

"Pençe-Kilit bölgesi operasyonunda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yararlı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan size minnettar... Ruhunuz şad olsun. Başımız sağ olsun."