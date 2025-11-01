Ünlü isimlerden trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Çağlar'a veda paylaşımları
Beyazperdenin unutulmaz yüzü, yakışıklılığı ve güçlü oyunculuğuyla bir döneme damga vuran usta sanatçı Engin Çağlar'dan acı haber geldi. Usta oyuncu Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ünlü isimler, trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Çağlar'a veda paylaşımları yaptı.
Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar yaşamını yitirdi. Acı haberi, Film-San Vakfı yaptığı açıklamayla duyurdu:
"Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın & Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…"
Usta oyuncu Engin Çağlar’ın Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Usta sanatçının vefatının vefatı sonrası sinema camiası yasa boğuldu.
"Bugün çok kıymetli bir dostumu, Türk sinemasının zarif beyefendilerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Engin pozitif enerjisiyle, içtenliğiyle, dostluğu ve inceliğiyle etrafındaki herkese iyi gelirdi. Yüzünde her zaman bir gülümseme, dilinde hep güzel bir söz vardı. Bazı insanlar gider ama bıraktıkları sevgi hep bizimle kalır… Canım dostum gülüşün, zarafetin ve güzel kalbin hiç unutulmayacak. Sevgili eşi Filiz Vural'a ve evlatlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."
"Sadece bir sanatçı değil, gerçek bir ağabey, gerçek bir dost… Gidişine inanmak zor. Huzurla uyu, Engin ağabeyim."