Ünlü isimlerden trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Çağlar'a veda paylaşımları

"Bugün çok kıymetli bir dostumu, Türk sinemasının zarif beyefendilerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Engin pozitif enerjisiyle, içtenliğiyle, dostluğu ve inceliğiyle etrafındaki herkese iyi gelirdi. Yüzünde her zaman bir gülümseme, dilinde hep güzel bir söz vardı. Bazı insanlar gider ama bıraktıkları sevgi hep bizimle kalır… Canım dostum gülüşün, zarafetin ve güzel kalbin hiç unutulmayacak. Sevgili eşi Filiz Vural'a ve evlatlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."