Ünlü isimlerden A Milli Takım'a tebrik mesajları

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya karşısında 91-77'lik üstün bir performans sergileyerek adını yarı finale yazdırdı. Bu galibiyetle 24 yıllık özleme son veren milliler, 12 Eylül Cuma günü Litvanya ile Yunanistan arasındaki maçın galibiyle final yolunda mücadele edecek. İşte ünlü isimlerden paylaşımlar...