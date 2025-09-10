Ünlü isimlerden A Milli Takım'a tebrik mesajları
Türkiye A Milli Takımı'nın EuroBasket 2025'teki çeyrek final zaferi, ünlüleri de sevince boğdu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yağdırdı.
12 Dev Adam, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya karşısında 91-77'lik üstün bir performans sergileyerek adını yarı finale yazdırdı. Bu galibiyetle 24 yıllık özleme son veren milliler, 12 Eylül Cuma günü Litvanya ile Yunanistan arasındaki maçın galibiyle final yolunda mücadele edecek. İşte ünlü isimlerden paylaşımlar...
Aras Bulut İynemli
Ebru Gündeş
Ebru Şahin