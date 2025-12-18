Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonuyla ilgili neler biliniyor?
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız ve Aleyna Tilki, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün hakkında da gözaltı kararı verildi...İşte magazin camiasını sarsan operasyonun perde arkası...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.
İREM SAK, DANLA BİLİC, MÜMİNE SENA YILDIZ VE ALEYNA TİLKİ GÖZALTINDA
Oyuncu İrem Sak, Danla BiliC, Mümine Sena Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.
MELİSA DÖNGEL, YUSUF GÜNEY VE CİHAN ŞENSÖZLÜ ADRESİNDE BULUNAMADI
Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün hakkında da gözaltı kararı verildi.
ŞEVVAL ŞAHİN, ŞEYMA SUBAŞI VE MERT VİDİNLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.