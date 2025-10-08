Ünlü isimlere yönelik soruşturmayla ilgili neler biliniyor?

TRT Haber'in aktardığı habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 ismin ifadesinin alınmasına karar verildi.

Haberde şu bilgiler yer alıyor: "Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 19 şüpheli için İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖZALTI KARARI YOK

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ifadeler ve kan testi sonuçlarına göre devam edeceği kaydedildi".

İHA'nın haberine göre ise soruşturma yürütülen isimler şöyle: İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray.

İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir" sözlerine yer verildi.

SİMGE SAĞIN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Simge Sağın'ın avukatı, Sağın'ın bir haftadan bu yana ABD'de olduğunu açıkladı: