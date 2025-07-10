Ünlü komedyen Ata Demirer, Sevdalı isimli teknesiyle mavi suların tadını çıkardı

"Avrupa Yakası", "Eyyvah Eyvah" serisi, "Neredesin Firuze", "Bursa Bülbülü" gibi yapımlarla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Akdeniz'de mavi yolculuğa çıktı.

53 yaşındaki sanatçı, deniz tutkusuyla bilindiği üzere dalışlar yaparak mavi suların tadını çıkardı. Demirer, denizden yaptığı paylaşımda tatilini şiirsel bir dille ifade etti:

"Deveboynu fenerinde karayel, Şişirdik yelkenleri. Hop! Merhaba Akdeniz Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli."

Demirlediği koylarda dalış yapan Ata Demirer, takipçilerini önemli bir konuda uyardı: "Aslan balığı, istilacı bir tür olduğu için tüm bölgede serbestçe avlanıyor. Dikenler zehirli el değdirmemek lâzım." Bu uyarı, sanatçının çevreye ve deniz ekosistemine olan duyarlılığını da gözler önüne serdi.

Öte yandan, uzun süredir yalnız bir yaşam sürdüren Ata Demirer'in özel hayatında da yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü komedyenin geçtiğimiz günlerde özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Bu yeni ilişki, Demirer'in Akdeniz tatiliyle birlikte magazin gündeminin de en çok konuşulan konularından biri oldu.