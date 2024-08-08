Ünlü komedyen Cem Yılmaz da akıma uydu: Yusuf Dikeç pozu verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış şekliyle gündem olan Yusuf Dikeç'in pozunu verdi, sosyal medya hesabından yayınladı.

1 / 5
Ünlü komedyen Cem Yılmaz da akıma uydu: Yusuf Dikeç pozu verdi - Resim : 1

Şu sıralar tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

2 / 5
Ünlü komedyen Cem Yılmaz da akıma uydu: Yusuf Dikeç pozu verdi - Resim : 2

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu. Dikeç'i, Tom Hardy'den Elon Musk'a pek çok ünlü isim paylaştı.

3 / 5
Ünlü komedyen Cem Yılmaz da akıma uydu: Yusuf Dikeç pozu verdi - Resim : 3

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Yusuf Dikeç'in eli cebindeki ikonik pozunu yaptı. Başlatılan Yusuf Dikeç akımına Cem Yılmaz'ın da katılması büyük beğeni ve ilgi topladı.

4 / 5
Ünlü komedyen Cem Yılmaz da akıma uydu: Yusuf Dikeç pozu verdi - Resim : 4

Bu akımı ilk başlatan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay. Elleri cebinde mutfakta video çekerek yeni bir akım başlatmıştı.