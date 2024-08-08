Ünlü komedyen Cem Yılmaz da akıma uydu: Yusuf Dikeç pozu verdi

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu. Dikeç'i, Tom Hardy'den Elon Musk'a pek çok ünlü isim paylaştı.