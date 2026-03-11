Ünlü komedyen Hasan Can Kaya nişanlanıyor! Tarih belli oldu

"Konuşanlar" programıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, özel hayatındaki sessizliğini bozarak evlilik yolunda ilk büyük adımını atıyor. Magazin kulislerinden sızan ve 11 Mart 2026 itibarıyla gündeme bomba gibi düşen haberlere göre Kaya, uzun süredir gözlerden uzak bir aşk yaşadığı Duygu Karabaş ile nişanlanıyor.

Nişan tarihi belli oldu

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre çiftin bu özel gün için seçtiği tarih 29 Mart 2026 olarak belirlenirken, törenin İstanbul Ortaköy’ün eşsiz manzarasında yer alan Feriye’de gerçekleştirileceği öğrenildi. Sadece aile üyelerinin ve çok yakın dostların davet edildiği bu sade organizasyonun hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Hasan Can Kaya’nın müstakbel nişanlısı Duygu Karabaş’ın kariyerindeki başarılar da dikkat çekiyor.

Duygu Karabaş kimdir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu olan Duygu Karabaş, sanat ve iş dünyasını başarıyla birleştiren çok yönlü kişiliğiyle tanınıyor. Temmuz 2024’ten bu yana Fing İstanbul’da Yönetici Ortak olarak kariyerine devam eden Karabaş, aynı zamanda dijital sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor.

Özellikle insan ifadelerini ve duyguları dijital portreler üzerinden farklı bir bakış açısıyla ele aldığı "Duygusuz Portreler" adlı sergisiyle sanat çevrelerinde takdir toplayan başarılı isim, disiplinlerarası üretimleriyle öne çıkıyor. İlişkilerini bugüne kadar kameralardan ve magazin basınından sakınarak yaşayan çiftin, nişan töreninin ardından evlilik planlarına dair nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.