Ünlü milyarder Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile nişanlandı

Forbes tarafından 141 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insanı olarak gösterilen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile yaklaşık 5 senedir birlikte olduğu sevgilisi Lauren Sanchez nişanlandı. The Times’ın haberine göre; çiftin, artık evlilik için adımlar attıkları konuşuluyor.

İlk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyuran çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Özel birkaç etkinlikte beraber görüntülenen çift, 2022 yılında Washington'da verdikleri ortak röportajda Bezos'un servetinin hayır işlerinde kullanılması üzerine projelerini duyurmuştu.

Bezos, Sanchez için "Hayatımda tanıdığım en cömert ve en güzel kalpli insan. Çok ilham verici" ifadelerini kullandı.

Üç çocuk annesi olan Sanchez ise daha önce Hollywood’da tanınan ve aynı zamanda Endeavour’un yönetim kurulu başkanı olan Patrick Whitesell ile evliydi.