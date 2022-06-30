Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang 73. yaşını kutladı, formuyla hayranlarını yine şaşırttı

27 Haziran'da 73 yaşına giren Vera Wang, Pazartesi günü doğum gününü New York City'deki gösterişli karaoke partisiyle kutladı. Wang, doğum gününden fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaştı... Takipçilerinden ise Vera Wang'a formunu nasıl koruduğuna dair de çok sayıda soru geldi.
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Wang, bir röportajında fiziğini kas hafızasına bağlamış ve "Amerika Birleşik Devletleri'nde rekabetçi bir patenciydim ve Balanchine Amerikan Bale Okulu'nda dansçıydım" demişti. Wang, uykunun da anahtar olduğunu söylemişti.
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Wang, daha önce daha önce karın kaslarını sergilemiş ve hayranlarını şaşırtmıştı.
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WERA WANG HAKKINDA
Vera Ellen Wang, 27 Haziran 1949'da 1940'ların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Çinli bir anne babanın çocuğu olarak New York'ta dünyaya geldi. Annesi Florence Wu, Birleşmiş Milletler için tercüman olarak çalışırken, Yanjing Üniversitesi ve MIT mezunu olan babası Cheng Ching Wang bir ilaç şirketine sahipti.
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