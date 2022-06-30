Ünlü moda tasarımcısı Vera Wang 73. yaşını kutladı, formuyla hayranlarını yine şaşırttı

WERA WANG HAKKINDA

Vera Ellen Wang, 27 Haziran 1949'da 1940'ların ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Çinli bir anne babanın çocuğu olarak New York'ta dünyaya geldi. Annesi Florence Wu, Birleşmiş Milletler için tercüman olarak çalışırken, Yanjing Üniversitesi ve MIT mezunu olan babası Cheng Ching Wang bir ilaç şirketine sahipti.