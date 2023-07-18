Ünlü model Barbara Palvin evlendi

29 yaşındaki Macaristan doğumlu model Barbara Palvin ve 30 yaşındaki İtalya doğumlu aktör Dylan Sprouse, hafta sonu başkent Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen gizli bir törenle evlendi.

Yeni evlilerin şapelde kol kola yürüdüğünü gösteren anlar Twitter’da ve Instagram’da paylaşıldı. Sürpriz düğün, Eylül 2022’de nişanlanan çiftin, nişan haberini açıklamalarından sadece bir ay sonra gerçekleşti.

2018’den beri birlikte olan iki ünlü isim, V dergisinin Sonbahar 2023 kapağı için yaptıkları düğün temalı paylaşımla birlikte Instagram’da evlilik haberini paylaşmıştı.

Palvin, “Çıkmaya başladığımızdan beri onunla evlenmek istediğimi biliyordum ama bu büyük bir karar.” derken Sprouse da nişanlandıkları için “kamuya karşı tamamen şeffaf olma ihtiyacı hissetmediğini” açıklamıştı.