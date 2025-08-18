Ünlü model Barbara Palvin yıllardır süren regl ağrılarının nedenini açıkladı: "Mutlaka bir uzmana görünün"

Son dönemin en tanınan modellerinden, eski Victoria's Secret meleği Barbara Palvin Sprouse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla endometriozis ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Model, üç aydır neden sosyal medyadan uzak kaldığını bu açıklamayla sevenlerine bildirdi.

Barbara Palvin, uzun yıllardır endometriozis hastalığının belirtileriyle mücadele ettiğini dile getirdi. Paylaşımında, regl dönemlerinde yaşadığı şiddetli ağrı, yoğun ve düzensiz kanama, yorgunluk ve uykusuz gecelerden muzdarip olduğunu belirtti. Model, ameliyatın kendisine iyi geldiğini ve iyileşme sürecinde olduğunu da ekledi.

"YILLARDIR UĞRAŞIYORUM"

Barbara Palvin ameliyat olduğunu ve erken teşhisin çok önemli olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Merhaba arkadaşlar, uzun zaman oldu! Biraz güncelleme ve belki benzer şeyler yaşayanlara faydası olur diye birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum. Yıllardır regl dönemlerimle birlikte gelen zorluklarla uğraşıyordum: yorgunluk, şiddetli ağrı, yoğun ve düzensiz kanama, banyoda yerde geçen uykusuz geceler… Bunun benim için normal olduğunu sanıyordum. Ama yakın zamanda belirtilerimin endometriozis kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için bir uzmana görünmem tavsiye edildi."

"GENEL MUAYENEDE ENDOMETRİOZİS TEŞHİS EDİLEMİYORMUŞ"

"Her yıl düzenli olarak jinekoloğa gidiyordum, bende endometriozis olsaydı çoktan öğrenmiş olurdum diye düşünüyordum. Meğer genel muayenelerle endometriozis teşhis edilemiyormuş. Ben de gittim, ve 3 ay sonra ameliyat oldum. O zamandan beri regl dönemlerim çok daha hafif geçti ve şimdi aradaki farkı biliyorum."

"ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ"

"Eğer siz de endometriozis olabileceğini düşünüyorsanız, mutlaka bir uzmana görünmenizi tavsiye ederim. Bana çok yardımcı oldu, iyi ki yaptırmışım. Erken tanı ve tedavi, uzun vadeli sorunların önüne geçmek için çok önemli. Artık bedenim konusunda daha bilinçliyim ve müdahale gerekirse de bu konu hakkında hızlı hareket ediyorum."

'SON ÜÇ AYIMI TAMAMEN DİNLENMEYE VE İYİLEŞMEYE AYIRDIM'

"Bu yüzden son 3 ayımı tamamen dinlenmeye ve iyileşmeye ayırdım. Şimdi hayatımın bu yeni dönemine heyecanla bakıyor ve yeniden işe dönmeye hazır hissediyorum."