Ünlü model Bella Hadid hastanelik oldu!

Amerikalı model Bella Hadid, zayıflığı nedeniyle gündemden düşmüyordu. Zayıflığı nedeniyle hayranlarını endişelendiren ünlü model Bella Hadid, Instagram'da paylaştığı hikayesinde hayranlarını üzdü. Ünlü model Lyme hastalığı yüzünden hastanelik oldu.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid hastanelik oldu. Yoğun tempoda çalışan model durumunun risk derecesi şimdilik bilinmiyor. Instagram hesabında paylaştığı hikayede sırtını gösteren Hadid hayranlarını üzdü.

Geçtiğimiz günlerde her gün defilede yer alan Bella Hadid, podyum koşturmasından çekimlerden ve bu süre zarfında uymak zorunda olduğu diyet kurallarından yorgun düştü. Bağışıklığı zayıfladığı için hastalığa yenik düşen Bella Hadid'in durumunun risk derecesi şimdilik bilinmiyor.

Paylaştığı fotoğraflardaki bantlar ise, enfeksiyonun oluşturduğu yüksek derece ateş ve ağrıları hafifletmek için kullanılıyor. Ayrıca, Amerikalı model Bella Hadid, yoğun iş temposundan ve kilosunu koruması için gün içerisinde bir şey yemeyip sadece iki paket sigara ve iki adet enerji içeceği tükettiği iddia edilmişti.

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