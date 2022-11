Ünlü model Cara Delevingne'nin günlük kazancı belli oldu

Oyunculuk ve modellik alanında isminden sıkça söz ettiren Cara Delevingne'nin gelirinin günlük 30 bin sterline geldiği iddia edildi. Bu miktar, yaklaşık olarak 700 bin TL'ye tekabül ediyor.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu ve model olan Cara Delevingne, 2009'da üniversiteyi bitirdikten sonra ünlü markalar Burberry, YSL ve Chanel gibi markaların ekran yüzü oldu. Oyunculuk kariyerinde ise Selena Gomez ile birlikte rol alan Delevingne, Only Murders In The Building dizisinde oynadı.

Toplam serveti 45.7 milyon sterlin

İngiliz basını Delevingne’nin bir günde yaklaşık 30 bin sterlin yani 676 bin TL kazandığını yazarken, toplam servetinin 45,7 milyon sterlini (1 milyar 30 bin TL) bulduğunu iddia etti.