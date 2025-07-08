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Ünlü model Elif Ece Uzun, doğayla iç içe iki katlı dağ evinin kapılarını açtı! Sade yaşam tarzı dikkat çekti
"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" bu hafta ünlü model ve sunucu Elif Ece Uzun’un evine konuk oldu. Uzun, 4 yıldır yaşadığı yeşillikler içindeki iki katlı dağ evinin kapılarını açtı. Ünlü modelin sade yaşam tarzı dikkat çekti.
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"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının bu haftaki durağı, bir zamanların tanınan model ve sunucusu Elif Ece Uzun'un evi oldu. Evrim Akın, Uzun'un yaşam alanını keşfetmek üzere konuğu oldu.
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Uzun, pandemiden beri 4 yıldır yaşadığı yeşillikler içindeki iki katlı dağ evinin kapılarını açtı. Ünlü modelin sade yaşam tarzı dikkat çekti.
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Ünlü model, ev dizaynı konusunda oldukça sadelikten yana küf yeşili ve krem tonlarından oluşan koltuk takımını aynı renk kırlentler tamamlıyor. Koltuk takımına uyum sağlayan bej rengindeki mobilyaları da oldukça sade ve şık.
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Oturma odasının bir diğer bölümünde ise yine mobilyalarıyla uyum sağlayan beyaz renkteki yemek masası duruyor.