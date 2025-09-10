Ünlü model Elsa Hosk, 10 yıldır birlikte olduğu Tom Daly'den evlilik teklifi aldı
36 yaşındaki İsveçli model Elsa Hosk, uzun süreli sevgilisi Tom Daly'den romantik bir evlenme teklifi aldı. Hosk, göz kamaştırıcı oval kesim pırlanta yüzüğünü paylaştığı Instagram gönderisinin altına, "Tanıştığımız şehirde, 10 yıl sonra, yeni dairemizin İsveç çiçek bahçesinde evet dedim. Sen ve ben, bebeğim Tom Daly" notunu düştü.
Elsa Hosk artık resmi olarak bekar değil! 36 yaşındaki İsveçli süper model Elsa Hosk, bugün uzun süredir birlikte olduğu Tom Daly’nin romantik, mum ışığında yaptığı evlilik teklifine "evet" dediğini duyurdu.
Hosk, büyüleyici oval kesim pırlanta yüzüğünü sergilediği Instagram gönderisine şu notu düştü:
"Tanıştığımız şehirde, 10 yıl sonra, yeni dairemizin İsveç çiçek bahçesinde evet dedim. Sen ve ben, bebeğim Tom Daly"
Bir fotoğrafta, Tom Daly diz çöküp etrafını saran mum ışıkları eşliğinde evlenme teklif ederken, Elsa Hosk şaşkınlık ve mutluluk içinde elleriyle yüzünü kapatıyor.
Başka bir karede ise Daly, içinden göz kamaştırıcı oval kesim pırlanta yüzüğün çıktığı bir Tiffany kutusunu açarken görülüyor.