Ünlü model Gigi Hadid, kardeşi Bella’nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Ünlü manken Bella Hadid 2012 yılından beri Lyme hastalığıyla mücadele ediyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, kendisi kadar ünlü model kız kardeşi Bella Hadid'in hastalığı hakkında konuştu.

"GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

Salı günü 28 yaşındaki Gigi, Instagram’da geçen ay bir defilede 26 yaşındaki kız kardeşiyle paylaştığı eski bir fotoğrafı “geri dönmek için sabırsızlanıyorum” başlığıyla açıkladı.

Gigi Hadid, sözlerine "Geçen haftaki bu gönderiye değinmek istiyorum. Bella, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdi. (Bazılarının, gelecek sezon şovlara geri döneceği sözü olarak görevimi almasını istemedim.) Onunla çok gurur duyuyorum ve kendini ne zaman hazır hissederse geri dönüşü için can atıyorum" diye devam etti.

Bella’ya 2012 yılında 24 yaşındaki erkek kardeşi Anwar ve 59 yaşındaki eski “Real Housewives of Beverly Hills” yıldızı Yolanda ile birlikte Lyme hastalığı teşhisi kondu. Kronik bir otoimmün hastalıkla yaşadığını belirten Bella, düzenli olarak tedavisine devam ediyor.