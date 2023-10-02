Ünlü model Gisele Bündchen, fit görünümünün sırrını açıkladı

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. Ünlü model, People'a; ayrılığı sindirmeye başladığını ve iyileşme sürecinde olduğunu açıklamıştı. Bündchen de pek çok meslektaşı gibi formunu korumayı başaran modeller arasında. Ünlü model bu formunun sırrını sonunda açıkladı.

Yıllardır yoga ve jiu-jitsu yapıyor

Özellikle de geçtiğimiz günlerde görüntülendiğinde kaslı kollarıyla dikkat çeken Bündchen, yıllardır yoga ve jiu-jitsu ile ilgilenmesine rağmen, son zamanlarda ağırlık antrenmanları da yaptığını söyledi.

Ünlü model, “Bu, kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı oluyor” derken artan tekrarlarla 10 kilo veya daha azını kaldırmayı tercih ettiğini söyledi.

Bündchen, “Vücudumuz bizim tapınağımız, evimiz, bize verilen yer. Yaşadığımız bu muhteşem gezegeni deneyimliyoruz” derken, meditasyon yapmak ve köpeğiyle koşmak için sabah 5.00’te uyandığını ve ardından yoga yaparak güne başladığını anlattı.