Ünlü model Josephine Skriver anne oldu

Amerikalı model Josephine Skriver anne! 30 yaşındaki eski Victoria's Secret meleği, Bohnes sahne adını kullanan eşi Alexander DeLeon'dan ilk çocuğunu perşembe günü dünyaya getirdiğini duyurdu.

"Aurora James"

Instagram hesabından siyah beyaz bir fotoğraf paylaşan Skriver, eşi, bebeği ve kendisini el ele tutuşurken gösteren bir fotoğraf paylaştı. Skriver, bebeğine "Aurora James" adını verdiğini açıkladı.

Josephine Skriver'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi. Başta model meslektaşları olmak üzere yaklaşık 7 milyon takipçisi ilk kez anne olan Skriver'ı kutladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Josephine Skriver (@josephineskriver)'in paylaştığı bir gönderi

30 yaşındaki Josephine Skriver ile kendisinden dört yaş büyük eşi Alexander DeLeon, 2013 yılından bu yana birlikteler.