Ünlü model Karlie Kloss, ikinci bebeğine hamile! Met Gala'da duyurdu

Eski Victoria's Secret modeli Karlie Kloss, 2018 yılında hayatını 6 yıl birliktelik yaşadığı Joshua Kushner ile birleştirmişti. New York'ta 80 kişinin katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift, evlendikten 3 yıl sonra ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Ünlü model Karlie Kloss şimdilerde ikinci bebeğine hamile.

MET GALA’DA DUYURDU

Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden müjdeli haber geldi. 30 yaşındaki ünlü modelin ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın kırmızı halısında boy gösteren Kloss'un, belirginleşen karnı gözden kaçmadı.

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2019 YILINDA VİCTORİA'S SECRET’TAN AYRILDI

Kushner ile evlendikten sonra moda dünyasından uzaklaşan Kloss, 2019 yılında Victoria's Secret ile yollarını ayırmıştı. Konuya ilişkin açıklama yayınlayan model, sadece çok özel etkinliklere çıkacağını ve çocuklar için çok önemli işlere imza atacağını belirterek, "Marka ‘Zayıf kadın güzeldir’ mesajı veriyor ve Victoria’s Secret’ın güzellik anlayışı, benim vermek istediğim mesajı yansıtmıyor" demişti.